السراج يستعرض مع السفير الإيطالي التطورات العسكرية والأمنية والتعاون المشترك

لقاء السراج والسفير الإيطالي. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

استعرض رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج خلال لقائه بمقر المجلس في العاصمة طرابلس السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو غاليمالدي، عددًا من الملفات الهامة وآخر التطورات العسكرية والأمنية، وأوجه التعاون المشترك بين البلدين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على «فيسبوك» إن السراج أكد خلال اللقاء «على ثوابت الموقف القائم على الاستمرار في الدفاع عن العاصمة طرابلس»، فيما «جدد السفير الإيطالي دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني وجدد موقفها الرافض للعدوان وما نتج عنه من تهديد لحياة المدنيين».

وأضاف المكتب الإعلامي أن اللقاء بحث «آفاق التعاون بين البلدين، وملف الهجرة غير الشرعية وتداعيات القصف الجوي للقوات المعتدية الذي استهف مركز لإيواء المهاجرين وأدى إلى مقتل العشرات»، كما «ناقش الجانبان سبل حل مشكلة الهجرة غير الشرعية بشكل جذري يأخذ في الاعتبار أبعادها الإنسانية والأمنية والاقتصادية بمساهمة فعالة من المجتمع الدولي».