جهاز المباحث الجنائية يتسلم معدات مخصصة لأغراض إدارة مواقع الحوادث

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 يوليو 2019, 04:31 مساء
المعدات المخصصة لأغراض إدارة مواقع الحوادث التي سلمت للمباحث الجنائية. (بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)

تسلّم جهاز المباحث الجنائية التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، معدات مخصصة لأغراض إدارة مواقع الحوادث من إدارة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في ليبيا بدعم من الحكومة الكندية.

وحضر حفل التسليم الذي أقيم بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس، كل من رئيس البعثة غسان سلامة ورئيس جهاز البحث الجنائي ونائبه إضافة إلى عدد من المسؤولين المرموقين في إدارة البحث الجنائي وممثلين عن إدارة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام والبعثة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر صفحته على «فيسبوك» إن هذه المعدات «سيكون لها دور هام في دعم الأعمال التفصيلية التي يضطلع بها جهاز المباحث الجنائية للمساعدة في التخفيف من التهديد المميت بسبب العبوات الناسفة».

وأشارت بعثة الأمم المتحدة إلى أن نحو 16 ضابطًا ليبياً أكملوا في شهر أبريل تدريبات على إدارة موقع الحادث - نظمتها الإدارة المعنية بالألغام أيضاً بدعم من الحكومة الكندية.

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