الدينار يصعد أمام العملات الدولية مع إعلان «المركزي» موعد صرف منحة أرباب الأسر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 يوليو 2019, 03:46 مساء

صعد الدينار الليبي أمام العملات الدولية الأكثر تداولاً في السوق الموازية اليوم الثلاثاء، فقد انخفض سعر صرف كل من العملة الأميركية والأوروبية والبريطانية، مقارنة بما سجلته أمس الإثنين.

ويأتي هذا التحسن في سعر الدينار، في أعقاب ما أعلنه مصرف ليبيا المركزي اليوم من عودة صرف منحة أرباب الأسر (500 دولار بالسعر الرسمي لكل فرد) بدءًا من 20 أغسطس المقبل.

فقد انخفض كل من الدولار الأميركي إلى 4.42 دينار، مقابل 4.53 دينار، و اليورو إلى 4.93 دينار مقابل 5.02 دينار، وكذلك الجنيه الإسترليني إلى 5.38 دينار مقابل 5.61 دينار.

وأيضا تراجع سعر صرف الليرة التركية إلى 0.78 دينار مقابل 0.80 دينار، والعملة التونسية إلى 1.54 دينار مقابل 1.58 دينار. 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المسماري يؤكد استهداف «حظيرة للطائرات المسيرة» بالكلية الجوية في مصراتة
ليبيا
نص إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
بومبيو لا يستبعد الترشح للرئاسة الأميركية
دولى
أبرز ما جاء في إحاطة سلامة الدورية إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
كاركاتير حليم - فوارق!
كاريكاتير
102 وليبيان اثنان يحصلون على الإقامة في أميركا خلال قرعة 2019
ليبيا
شاحنة تقتل أنثى فيل مهددة بالانقراض في ماليزيا
منوعات
ليفربول يعلن تعاقده مع أصغر لاعب في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
عبد المعز الزناد يهزم خصمه الإيطالي بالنقاط
رياضة محلية
محطات في تاريخ المغرب منذ اعتلاء محمد السادس العرش
عربى
ليلة الأبطال.. الملاكم الليبي فتحي بربيش يفوز بالقاضية على منافسه البريطاني
رياضة محلية
«إنستغرام» تلغي علامات الإعجاب
علوم وتكنولوجيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الفوائد الصحية لدبس الخروب