«مواصلات الوفاق» تنفي استخدام مطار معيتيقة عسكريا

طائرة متوقفة على أحد مدرجات مطار معيتيقة الدولي، (الإنترنت: أرشيفية)

نفت وزارة المواصلات بحكومة الوفاق ما ورد في إحاطة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، أمام مجلس الأمن الدولي بشأن استخدام مطار معيتيقة الدولي لأغراض عسكرية.

وكان المبعوث الأممي غسان سلامة، دعا خلال إحاطته أمام مجلس الأمن أمس، «السلطات في طرابلس لوقف استخدام مطار معيتيقة عسكريا»، مشيرا إلى أن «المطار تعرض إلى استهداف بـ«قذائف» بصفة دورية خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى توقف الملاحة الجوية به مرات عدة، آخرها كان أمس».

وأبدى سلامة قلقه من «تزايد وتيرة الهجمات على المطار، منوها بأن تلك الهجمات «أوشكت على إصابة طائرات مدنية»، وعقب قائلا: «أخشى أن ينفد الحظ في ظل هذا القصف الذي يشن بشكل يومي تقريبًا».

لكن الوزارة قالت إن «المطار يستخدم لحركة الملاحة الجوية المدنية، وهو المنفذ الدولي الأكثر استخداما من الليبيين ومن كافة المناطق، وفق بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

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وأضاف إن المطار ينطلق منه «رحلات الإسعاف الطائر لنقل المرضى، ورحلات الحجاج»، منوهة بأن «استهداف المطار المتكرر طال مرافق وطائرات مدنية، وعرّض سلامة المسافرين والعاملين إلى الخطر، كما يعرقل حركة التنقل، ويسبب خسائر جسيمة لقطاع الطيران المدني والنقل الجوي».