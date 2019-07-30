سفير إيطاليا: حفتر لن يلقي السلاح.. وأفق الاتفاق لا يزال بعيدا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 يوليو 2019, 02:36 مساء
السفير الإيطالي في ليبيا، غوزيبي بوتشينو، (الإنترنت: أرشيفية)

قال السفير الإيطالي في ليبيا، غوزيبي بوتشينو، إن أفق الاتفاق بين الأطراف المتصارعة في ليبيا «لا يزال بعيدًا»، معقبًا إن المشير خليفة حفتر «لن يلقي السلاح».

وأضاف، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة آكي، اليوم الثلاثاء، أن «الطريق لا تزال شاقة في ليبيا، فالحرب مستمرة، والاجتماع الأخير في بنغازي بين الجنرال خليفة حفتر والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، غسان سلامة لا يترك سوى احتمال ضئيل للتوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي، (بين حفتر) ومعسكر فائز السراج (حكومة الوفاق) في طرابلس».

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وأكمل: «بقدر ما فهمنا، فإن حفتر يعتقد أنه قادر على الفوز بقوة السلاح، وإننا نصر على تفضيل التهدئة للبلاد؛ انطلاقًا من قناعتنا بأن طريق القوة لا يمكنها سوى أن تلحق أضرارًا جسيمة للجميع».

ولفت إلى أن السفارة الإيطالية «هي السفارة الغربية الوحيدة المفتوحة في البلاد»، معقبًا: «نحن نمثل رسالة استقرار للجميع».

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