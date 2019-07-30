«داخلية الوفاق» تفتح تحقيقا في حذف لقب نجلي حفتر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 يوليو 2019, 01:49 مساء
وزبر الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، (الإنترنت: أرشيفية)

قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، إنه وجه مصلحة الأحوال المدنية، بفتح تحقيق فيما أثير بشأن حذف لقب نجلي المشير خليفة حفتر، صدام وبلقاسم، في الإدراج الخاص بهما بمنظومة الرقم الوطني.

وطلب باشاغا، «تحديد من قام بعملية الحذف وإجراء التعديل، وأعطى الأمر بذلك، مع إحالته إلى النيابة»، وفق بيان الوزارة اليوم الثلاثاء.

وأشار الوزارة في بيانها إلى «توافر معلومات عن نية الاثنين الحصول على الجنسية من قبرص، بمقابل مبالغ مالية تدفع على شكل استثمار»،

واتهمتهما «بمحاولة الهرب من عمليات مصرفية مشبوهة وقيودات جنائية خاصة وأن صدام حفتر متهم من قبل فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن المعني بليبيا، في واقعة الاستيلاء على أموال فرع المصرف المركزي بالمنطقة الشرقية».

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