مدير محطة كهرباء أوباري يعلن تشغيل الوحدة الثالثة قبل العيد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 يوليو 2019, 01:24 مساء
مدير محطة كهرباء أوباري الغازية، المهندس رضوان خليل

أعلن مدير محطة كهرباء أوباري الغازية، المهندس رضوان خليل، أن الوحدة الثالثة ستبدأ العمل قبل عيد الأضحى.

وأضاف خليل، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن العمل يسير بشكل منتظم في المحطة، منذ تشغيلها في 13 يوليو الجاري، منوها بأن التوربينات الأربعة في الوحدة الرابعة تنتج 640 ميغاوات يوميا.

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وأشار إلى أن هناك تقدما فيما يتعلق بإيصال التيار إلى مضخات المياه الخاصة بالآبار، ونوه بأن خزانات المحطة ممتلئة بالنفط الخام، الذي يكفي الوحدة لمدة شهر كامل، وأن الإمدادات مستمرة بالتنسيق بين المحطة والشركة العامة للكهرباء.

وبيّن أن تشغيل الوحدات يتم بشكل تنازلي، أي تم البدء بالرابعة، ووصولا إلى الأولى، التي تعد المرحلة الأخيرة، حتى تعمل المحطة بكامل قدرتها.

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