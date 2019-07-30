«تعليم الوفاق» تعلن سقوط قذائف على مدرسة في تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 يوليو 2019, 10:30 صباحا
آثار الدمار في مدرسة أبي الأشهر بتاجوراء بعد تعرضها لقذائف، 29 يوليو 2019، (تعليم الوفاق)

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، تعرض مدرسة أبي الأشهر ببلدية تاجوراء إلى «قذائف عشوائية»، أمس الإثنين.

وزار رئيس لجنة الأزمة بالوزارة، رشاد بشر، رفقة مسؤولين من بلديتي تاجوراء وطرابلس، المدرسة للاطلاع على حجم الأضرار التي لحقت بها جراء تلك القذائف، وفق بيان الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

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ويذكر أن مدرسة العلمين في طرابلس، تعرضت لقذائف السبت الماضي، ولم يسفر الحادث عن إصابات، وفق بيان منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة «يونيسيف» في ليبيا.

تحطم نوافذ أحد الفصول
جانب آخر من الأضرار بالمدرسة
أضرار في إحدى غرف المعلمين
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