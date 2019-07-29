المسماري يؤكد استهداف «حظيرة للطائرات المسيرة» بالكلية الجوية في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 يوليو 2019, 10:34 مساء
الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري. (الإنترنت)

أكد الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، اليوم الاثنين، أن سلاح الجو التابع للقيادة العامة استهدف «حظيرة للطائرات المسيرة في الكلية الجوية بمصراتة» وتمكن من «تدمير الصواريخ والذخيرة» الموجودة في الموقع المستهدف.

وقال المسماري، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، «إن خطة القيادة لم تكن تستهدف مدينة مصراتة، إلا أن تدخلها في المعركة سبب في اختيار بعض الأهداف داخل المدينة وتم استهدافها».

كما أكد المسماري في حديثه أن سلاح الجو التابع للقيادة العامة يستهدف «إرهابيين لديهم سجل جنائي محلي ودولي»، منوهًا إلى «أن أي منطقة تشكل تهديدًا للقوات المسلحة ستنضم بشكل مباشر إلى مسرح العمليات في الحرب الشاملة على الإرهاب».

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