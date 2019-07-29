دورات تثقيفية وتوعوية للمقبلين على الزاوج في طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 29 يوليو 2019, 10:32 مساء
الدورة التثقيفية والتوعوية للمقبلين على الزاوج في طبرق. (الإنترنت)

بدأ صندوق دعم الزواج في طبرق دورات تثقيفية توعوية لـ 11 شاب تتجاوز أعمارهم الـ 35 عاما من أبناء المدينة تمهيداً لتقديم مبالغ مالية لهم كهدية من الصندوق لإعانتهم على الزواج.

وقال مدير صندوق دعم الزواج بطبرق جاسم أرحيم لـ«بوابة الوسط» اليوم الإثنين إن الصندوق خصص دورة تثقيفية في الجوانب النفسية والاجتماعية والدينية للمقبلين على الزواج يقدمها أساتذة متخصصين في هذه المجالات.

وأضاف أرحيم أن الصندوق سيشرع في توزيع 5 آلاف دينار للمجموعة المشاركة في الدورة، موضحا أن هذه هي المجموعة الثانية التي يجري تثقيفهم وتوعيتهم من خلال صندوق دعم الزاوج في طبرق.

وأكد أرحيم أن عمل الصندوق يقتصر على دعم كافة الشباب لتكوين أسر تساهم في بناء المجتمع الليبي، مشيدا بدعم رئيس مجلس الإدارة وكافة العاملين بصندوق دعم الزواج لانجاح هذه المسيرة الإنسانية الخيرة النبيلة.

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