مطار معيتيقة: إلغاء ما تبقى من رحلات اليوم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 يوليو 2019, 09:10 مساء
مطار معيتيقة. (أرشيفية : الإنترنت)

وأعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي، مساء الإثنين، إلغاء الرحلات المتبقية من جدول اليوم بعد إغلاق المجال الجوي للمطار جراء سقوط قذائف.

وقالت الإدارة على صفتحها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنها ستعلن «المواعيد الجديدة حال ورودها من الشركات الناقلة».

وأُغلق مساء اليوم المجال الجوي للمطار للمرة الثانية هذا اليوم بعد سقوط قذائف، وجاء ذلك بعد أقل من ساعة من إعلان إعادة فتحه بعد إغلاقه ظهر اليوم.

وعبر مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، خلال إحاطته التي قدمها اليوم الإثنين، إلى مجلس الأمن الدولي، عن قلقه من «تزايد وتيرة الهجمات على مطار معيتيقة، الذي يعد المطار الوحيد العامل في منطقة طرابلس الكبرى».

وأضاف سلامة: «أوشكت العديد من هذه الهجمات، وعلى نحو خطير، على إصابة طائرات مدنية على متنها ركاب، وأخشى أن ينفد الحظ في ظل هذا القصف الذي يشن بشكل يومي تقريبًا».

 

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