ضبط تشادي متهم بسرقة مبالغ مالي وقطع غيار سيارات في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الإثنين 29 يوليو 2019, 08:58 مساء
إحدى الدوريات الأمنية التابعة لمديرية أمن الواحات. (الإنترنت)

أعلنت مديرية أمن الواحات، اليوم الإثنين، أن مركز شرطة جالو تمكن من القبض على شخص تشادي الجنسية متهم بسرقة مبلغ مالي وقطع غيار شاحنات من إحدى ورش السيارات في مدينة أجدابيا.

وقالت وحدة الإعلام بالمديرية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن مركز شرطة في مدينة أجدابيا بعث برقية إلى المديرية أبلغ فيها «عن شخص تشادي الجنسية يدعى (ع . م . د) قام بسرقة مبلغ مالي من مدينة أجدابيا يقدر بنح 15000 دينار، وقطع غيار شاحنات من ورشة تقدر بنحو 10000 دينار».

وأضافت أنه جرى تكليف وحدة التحري والقبض بمركز شرطة جالو بالبحث والتحري عن الشخص المذكور في البرقية الواردة، مؤكدة «القبض على الشخص المطلوب داخل مدينة جالو وإيداعه الحبس إلى حين تسليمه إلى مركز شرطة في أجدابيا».

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