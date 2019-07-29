عودة المياه تدريجيًا إلى بني وليد بداية من الأسبوع القادم

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 29 يوليو 2019, 07:30 مساء
أحد الفنيين أثناء إصلاح تعدي على شبكة المياه في بني وليد. (الإنترنت)

قال المهندس بشركة المياه والصرف الصحي في بني وليد، عبد المنعم جبريل لـ«بوابة الوسط» اليوم الاثنين، إن المياه ستعود تدريجياً للمدينة بداية من الأسبوع القادم.

وأوضح جبريل أن هناك مشكلة بالمسار الأوسط بمنظومة النهر الصناعي ستتم صيانتها في أقرب وقت، إضافة إلى التعديات على الشبكة من قبل المزارعين والتوصيلات غير الشرعية في أودية بني وليد ومنطقة الشويرف.

وأضاف جبريل أنه «في حال تم إقفال هذه التوصيلات سيتم إفراغ الأنبوب من الهواء وستعود المياه إلى تدفقها في أقرب وقت». مطالبًا جميع المزارعين بعدم فتح الصمامات إلى حين تعبئة الخط والبدء في ضخ المياه.

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