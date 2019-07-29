«تسييري طبرق» يطالب الأجهزة الأمنية بمداهمة أوكار الهجرة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 29 يوليو 2019, 07:12 مساء
مهاجرون غير شرعيين بمقر الأمن الداخلي في طبرق. (بوابة الوسط)

طالب رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، الأجهزة الأمنية بضرورة مداهمة أوكار الهجرة غير الشرعية في المدينة، التي نبه إلى أنها «زادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة».

وقال بوالخطابية في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «هناك بلاغات كثيرة ترد للمجلس التسييري لبلدية طبرق تؤكد أن هناك أوكارًا للهجرة غير الشرعية توجد في تخوم المدينة، وعلى كافة الأجهزة الأمنية مداهمتها والقبض على أصحاب هذه الأوكار وإحالتهم للجهات المختصة».

وأضاف بوالخطابية أن أغلب المهاجرين «من الجنسية المصرية، ويأتون عبر منفذ إمساعد البري بالمخالفة، أو عبر منطقة بحر الرمال القريبة من واحة الجغبوب، ويتخذون من طبرق مقرًّا لهم للعمل والبحث عن لقمة العيش أو يسلكون طرقًا أخرى للعيش غير الحلال بأنواعه».

وأكد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق أنه أصدر تعليماته لكافة الأجهزة الأمنية في المدينة «لمداهمة هذه الأوكار سواء الموجودة بمنطقة باب الزيتون أو الخوير أو السقيفة»، مشيرًا إلى «تخصيص قوة مساندة من الغرفة الأمنية المشتركة لتكون بجانب مكتب الهجرة غير الشرعية في عملهم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بومبيو لا يستبعد الترشح للرئاسة الأميركية
دولى
كاركاتير حليم - فوارق!
كاريكاتير
شاحنة تقتل أنثى فيل مهددة بالانقراض في ماليزيا
منوعات
ليفربول يعلن تعاقده مع أصغر لاعب في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
عبد المعز الزناد يهزم خصمه الإيطالي بالنقاط
رياضة محلية
محطات في تاريخ المغرب منذ اعتلاء محمد السادس العرش
عربى
ليلة الأبطال.. الملاكم الليبي فتحي بربيش يفوز بالقاضية على منافسه البريطاني
رياضة محلية
«إنستغرام» تلغي علامات الإعجاب
علوم وتكنولوجيا
الحبري: الصرف الصحي أتلف العملات بفرع «المركزي» في بنغازي
ليبيا
3 طفلات يصارعن الموت.. صورة توثق معاناة السكان المحليين بعد الغارات على أدلب
عربى
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل عبدالسلام المسماري
ثقافة وفن
النصر والاتحاد في مهمة أفريقية استثنائية
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: حيل تخلصك من صدأ الريدياتير