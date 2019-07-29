«تسييري طبرق» يطالب الأجهزة الأمنية بمداهمة أوكار الهجرة

مهاجرون غير شرعيين بمقر الأمن الداخلي في طبرق. (بوابة الوسط)

طالب رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، الأجهزة الأمنية بضرورة مداهمة أوكار الهجرة غير الشرعية في المدينة، التي نبه إلى أنها «زادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة».

وقال بوالخطابية في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «هناك بلاغات كثيرة ترد للمجلس التسييري لبلدية طبرق تؤكد أن هناك أوكارًا للهجرة غير الشرعية توجد في تخوم المدينة، وعلى كافة الأجهزة الأمنية مداهمتها والقبض على أصحاب هذه الأوكار وإحالتهم للجهات المختصة».

وأضاف بوالخطابية أن أغلب المهاجرين «من الجنسية المصرية، ويأتون عبر منفذ إمساعد البري بالمخالفة، أو عبر منطقة بحر الرمال القريبة من واحة الجغبوب، ويتخذون من طبرق مقرًّا لهم للعمل والبحث عن لقمة العيش أو يسلكون طرقًا أخرى للعيش غير الحلال بأنواعه».

وأكد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق أنه أصدر تعليماته لكافة الأجهزة الأمنية في المدينة «لمداهمة هذه الأوكار سواء الموجودة بمنطقة باب الزيتون أو الخوير أو السقيفة»، مشيرًا إلى «تخصيص قوة مساندة من الغرفة الأمنية المشتركة لتكون بجانب مكتب الهجرة غير الشرعية في عملهم».