السراج يبحث عمليات التنسيق بين قوة مكافحة الإرهاب والأجهزة الأمنية

اجتماع السراج مع آمر قوة مكافحة الإرهاب اللواء محمد الزين. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني (القائد الأعلى للجيش الليبي) فائز السراج، صباح اليوم الاثنين، اجتماعًا بمقر المجلس في العاصمة طرابلس مع آمر قوة مكافحة الإرهاب اللواء محمد الزين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع جرى خلاله «مراجعة التدابير المتخذة لمنع استغلال التنظيمات الإرهابية للوضع الاستثنائي الحالي الناتج عن الاعتداء الغاشم على العاصمة طرابلس».

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أن الاجتماع بحث أيضًا «بحث عمليات التنسيق بين قوة مكافحة الإرهاب والأجهزة الأمنية المختلفة ومتطلبات الرصد والملاحقة لفلول التنظيمات الإرهابية».