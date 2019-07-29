مندوبة بريطانيا: ندعم هدنة إنسانية وتدابير لبناء الثقة يليها اجتماع ليبي-ليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 يوليو 2019, 05:00 مساء

قالت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة السفيرة كارين بيرس أن الأسابيع المقبلة ستكون حيوية لمستقبل ليبيا، وطالبت في جلسة إحاطة حول الوضع الأمني في ليبيا بإيجاد طرق لحماية المهاجرين والعابرين عبر البحر المتوسط والمحتجزين في مراكز الاحتجاز في ليبيا.

وأشارت بيرس إلى أن «الأطراف المسلحة لا زالت تتلقى الدعم الخارجي وشحنات الأسلحة مما يؤجج النزاع»، كما دعت مجلس الأمن أن ياخذ إي انتهاكات حظر الأسلحة على محمل الجد.

وأكدت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة على مبادرة من ثلاث نقاط تبدأ بإقرار هدنة في عيد الأضحى، والبدء في تدابير بناء الثقة واجتماع الدول الداعمة لحل الأزمة في ليبيا يليه اجتماع ليبي - ليبي.

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