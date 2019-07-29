سلامة يدعو لهدنة في طرابلس من أجل عيد الأضحى

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 يوليو 2019, 04:26 مساء

دعا مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة إلى هدنة لوقف القتال في طرابلس من أجل عيد الأضحى يجري من خلالها تبادل الأسرى والمحتجزين لدى طرفي النزاع، مطالبًا الدول المؤثرة في ليبيا بالاتفاق على وقف النزاع هناك.

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