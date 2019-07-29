سلامة أمام مجلس الأمن: الدعم الخارجي زاد وتيرة العنف في ليبيا

قال المبعوث الأممي غسان سلامة إن الدعم الخارجي زاد من وتيرة العنف في ليبيا.

وأشار في إحاطة أمام جلسة مجلس الأمن اليوم الإثنين المخصصة لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا إلى أن «معظم قتلى الغارات الجوية خلال الحرب على العاصمة طرابلس مدنيون».