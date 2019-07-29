اعتداء جديد على محطة كهرباء في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 يوليو 2019, 03:41 مساء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء ظهر اليوم الاثنين أن مجموعة مجهولة اعتدت على محطة تحويل كهرباء السراج جهد 220 ك. في العاصمة طرابلس.

وقالت الشركة، في بيان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن هدف تلك المجموعة هو «ارجاع التيار الكهربائي بالقوة ، مما أدى إلى خروج عدد من وحدات التوليد الأولى والثانية في الخمس، والثالثة والرابعة في جنوب طرابلس .ونوهت إلى أن فرق الصيانة أرجعت الوحدة الرابعة بمحطة جنوب طرابلس، مشيرة إلى أنه «جارٍ العمل على إرجاع باقي الوحدات».

وطالبت «العامة للكهرباء» الجهات المعنية بضرورة بذل مزيد من الجهود للحد من ظاهرة الاعتداءات على محطات الكهرباء، ومنع المعتدين بأي شكل من الأشكال للحفاظ على استقرار الشبكة العامة للكهرباء

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - فوارق!
كاريكاتير
شاحنة تقتل أنثى فيل مهددة بالانقراض في ماليزيا
منوعات
ليفربول يعلن تعاقده مع أصغر لاعب في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
عبد المعز الزناد يهزم خصمه الإيطالي بالنقاط
رياضة محلية
محطات في تاريخ المغرب منذ اعتلاء محمد السادس العرش
عربى
ليلة الأبطال.. الملاكم الليبي فتحي بربيش يفوز بالقاضية على منافسه البريطاني
رياضة محلية
«إنستغرام» تلغي علامات الإعجاب
علوم وتكنولوجيا
الحبري: الصرف الصحي أتلف العملات بفرع «المركزي» في بنغازي
ليبيا
3 طفلات يصارعن الموت.. صورة توثق معاناة السكان المحليين بعد الغارات على أدلب
عربى
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل عبدالسلام المسماري
ثقافة وفن
النصر والاتحاد في مهمة أفريقية استثنائية
رياضة محلية
خطأ طبي قد يكون وراء وفاة نيل أرمسترونغ
منوعات
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إيطاليا تسعى لمكافحة إدمان الأجهزة الإلكترونية