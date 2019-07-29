عماري لسفير إيطاليا: الحديث السياسي غير مجدٍ والعاصمة تحت القصف

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 يوليو 2019, 02:05 مساء
اجتماع عضو المجلس الرئاسي، محمد عماري زايد مع سفير إيطاليا جوزيبي قاليماردي، 29 يوليو 2019، (حكومة الوفاق)

أكد عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، محمد عماري زايد، «عدم جدوى الحديث السياسي والعاصمة تحت القصف»، مطالبًا بأن تبنى العملية السياسية الجديدة على أسس مختلفة.

وبحث عماري، خلال لقائه سفير إيطاليا في ليبيا، جوزيبي قاليماردي، الوضع العسكري والسياسي، وأوجه التعاون المشترك، وفق بيان إدارة التواصل والإعلام بحكومة الوفاق، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

اقرأ أيضا: الأمم المتحدة تدين قصف مستشفى الزاوية الميداني ومدرسة العلمين

من جانبه، أشار قاليماردي، إلى استمرار عمل السفارة الإيطالية من داخل العاصمة، ودعم حكومة بلاده لكل المشاريع التي أبرمت مع حكومة الوفاق، وعلى رأسها مشروع مطار طرابلس العالمي.

يذكر أن مستشفى الزاوية الميداني جنوب طرابلس، تعرض إلى قصف السبت الماضي، ما أسفر عن مقتل 5 من كوادره الطبية، وفق بيان وزارة الصحة بحكومة الوفاق، كما تعرضت مدرسة العلمين في العاصمة للقصف في اليوم نفسه، وفق منظمة يونيسف.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاحنة تقتل أنثى فيل مهددة بالانقراض في ماليزيا
منوعات
ليفربول يعلن تعاقده مع أصغر لاعب في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
عبد المعز الزناد يهزم خصمه الإيطالي بالنقاط
رياضة محلية
محطات في تاريخ المغرب منذ اعتلاء محمد السادس العرش
عربى
ليلة الأبطال.. الملاكم الليبي فتحي بربيش يفوز بالقاضية على منافسه البريطاني
رياضة محلية
«إنستغرام» تلغي علامات الإعجاب
علوم وتكنولوجيا
الحبري: الصرف الصحي أتلف العملات بفرع «المركزي» في بنغازي
ليبيا
3 طفلات يصارعن الموت.. صورة توثق معاناة السكان المحليين بعد الغارات على أدلب
عربى
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل عبدالسلام المسماري
ثقافة وفن
النصر والاتحاد في مهمة أفريقية استثنائية
رياضة محلية
خطأ طبي قد يكون وراء وفاة نيل أرمسترونغ
منوعات
بالصور: تشييع جنازة فاروق الفيشاوي من مسجد مصطفى محمود
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إيطاليا تسعى لمكافحة إدمان الأجهزة الإلكترونية