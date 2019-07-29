بدء المرحلة الثانية من ربط محطتي الكهرباء وسط زليتن

جانب من أعمال المرحلة الثانية لربط محطتي الكهرباء وسط زليتن، 29 يوليو 2019، (شركة الكهرباء)

بدأت إدارة متابعة مشروعات توزيع الكهرباء زليتن استكمال المرحلة الثانية من مشروع ربط محطتي الكهرباء والإشارة الضوئية في وسط المدينة.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء في بيان، اليوم الإثنين، أن المرحلة الأولى من المشروع تمت بالفعل، مشيرة إلى أن هذا المشروع يسهم في دعم قدرات الشبكة في زليتن.

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يأتي ذلك في إطار أعمال الصيانة التي تنفذها الشركة خلال الفترة الماضية، إذ تمكنت فرقها من صيانة عدة محطات، خلال الأيام الماضية، لزيادة التغذية الكهربائية إلى مدن «سبها وتاجوراء وطرابلس».

أحد الفنيين المشاركين في أعمال الربط خلال توصيل الكابلات