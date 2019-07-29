«المرافق التعليمية»: صيانة مراكز الامتحانات في 65 منطقة

اجتماع مصلحة المرافق التعليمية بحكومة الوفاق، 29 يوليو 2019، (المرافق التعليمية)

أعلنت مصلحة المرافق التعليمية بحكومة الوفاق، اليوم الإثنين، بدء وضع المقايسات الفنية والهندسية لصيانة وتجهيز مراكز الامتحانات النهائية لطلبة الشهادات الثانوية في نحو 65 منطقة تعليمية داخل مختلف البلديات والفروع التابعة لها.

وأشارت المصلحة، في بيان، إلى تفقد الفرق الهندسية التابعة لمكاتب المشروعات قاعات الامتحانات المعتمدة، للوقوف على احتياجاتها.

وعمدت بالتنسيق مع اللجنة العليا المكلفة بالإشراف على الامتحانات، على تنظيم سلسلة من الاجتماعات الدورية؛ لوضع خارطة تنفيذ مشروع تجهيز القاعات، وإعطاء الإذن لجميع مكاتب المشروعات والمخازن لتوسيع حجم العمل ومضاعفته؛ لمعالجة المشاكل الفنية والهندسية داخل قاعات الامتحانات بالجامعات والمعاهد العليا.

يذكر أن المصلحة شرعت في تشكيل لجان متابعة ورصد أعمال صيانات وتجهيز قاعات الامتحانات.

