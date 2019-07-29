الأرصاد: البحر هادئ.. وشبورة على ساحل الخليج

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 يوليو 2019, 01:03 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على امتداد الساحل من رأس إجدير إلى سرت.

وأظهرت نشرة الصيد البحرية، الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن الرياح قد تصل سرعتها إلى 20 عقدة على ساحل شحات، وتكون شبورة على ساحل الخليج.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت:
- السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العابرة.
- الرياح جنوبية غربية بوجه عام، يتغير اتجاهها غدا على الساحل من الخمس إلى سرت، وتتراوح سرعتها بين 5 وعقدة.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج، وارتفاعها لا يتجاوز المتر، فيما تتراوح درجة حرارة سطح البحر بين 26 و27 درجة مئوية، والرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر مساء.
- الريح شمالية غربية، وتكون غربية على ساحل شحات، حيث تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج، وارتفاعها يتجاوز المتر بقليل، فيما تصل درجة الحرارة إلى 27 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة، وتكون متوسطة على ساحل الخليج، بسبب ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر.

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