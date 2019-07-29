عدم نقل حجاج الجنوب من مطار تمنهنت إلى الأراضي المقدسة لهذا السبب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 يوليو 2019, 12:39 مساء
اجتماع وفد أعيان الجنوب في وزارة المواصلات بحكومة الوفاق، 29 يوليو 2019، (مواصلات الوفاق)

قالت إدارة شركة الخطوط الليبية إنها لن تتمكن من نقل حجاج الجنوب مباشرة من مطار تمنهنت إلى الأراضي المقدسة، لعدم قدرة المطار على استقبال طائرات «إيرباص 330»، المستخدمة في نقل الحجاج.

وأوضحت الشركة أنها ستنقل الحجاج من المطار على متن طائرات أصغر حجما وهى «إيرباص 320» إلى طرابلس، وبعدها سينقلون في نفس اليوم إلى الأراضى المقدسة، وفق بيان وزارة الاتصالات بحكومة الوفاق على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

جاء ذلك ردا على استفسار «مواصلات الوفاق»، التي استقبلت وفدا من أعيان الجنوب، الذين طالبوا برحلات مباشرة من مطار تمنهنت إلى المملكة العربية السعودية.

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وناقش الوفد، خلال الزيارة، إمكانية فتح رحلات بحافلات من طرابلس إلى الجنوب، وأبدت إدارة الشركة العامة للنقل السريع استعدادها لفتح هذا الخط، شريطة توفير الظروف الأمنية اللازمة في المنطقة الجنوبية، وتعهد الوفد بالتواصل مع الشركة لتوفير المطلوب.

وبالنسبة لصيانة طريق «الشويرف - برطمة الشاطئ»، أوضحت الوزارة أنه تم إدراج مشروع صيانة الجزء الأكثر تضررا في الطريق ضمن الترتيبات المالية لسنة 2019.

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