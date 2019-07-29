الأرصاد: اعتدال الطقس شمالا.. وموجة حر على باقي المناطق

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اعتدال درجات الحرارة على مناطق شمال ليبيا، إذ تتراوح درجات الحرارة بها بين 31 و35 درجة مئوية، مع رطوبة عالية.

وأشارت نشرة المركز، اليوم الإثنين، إلى احتمالية ظهور ضباب على بعض مرتفعات الجبل الأخضر، وشبورة مائية في الصباح الباكر على «سرت، والخليج، وأقصى الساحل الشرقي»، فيما تبقى درجات الحرارة مرتفعة عـلى مناطق «الدواخل، والوسط، والجنوب»، حيث تتراوح بين 37 و45 درجة مئوية.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء صافية مع احتمال ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على سرت، وتكون الرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 31 و35 درجة مئوية، فيما تصل إلى 45 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر مساء على المناطق الساحلية، مع احتمال ظهور الضباب على بعض مرتفعات الجبل الأخضر وشبورة مائية في الصباح الباكر على الخليج وأقصى الساحل الشرقي.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 32 و35 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 38 و42 درجة مئوية على الدواخل، ثم تسجل انخفاضا طفيفا غدا على الساحل ومرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح تكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، تتحول مساء الى شمالية شرقية سرعتها خفيفة إلى معتدلة، فيما تتراوح درجات الحرارة بين 41 و46 درجة مئوية.