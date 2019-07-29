سرق شركته مدعيا تعرضه إلى سطو مسلح

مسروقات عثر عليها بحوزة عامل بشركة ادعى تعرضه للسطو، 29 يوليو 2019، (مديرية أمن طرابلس)

ضبط قسم التحري بمكتب البحث الجنائي طرابلس، اليوم الإثنين، مواطنا سرق ممتلكات شركة يعمل بها، مدعيا أنه تعرض إلى سطو مسلح.

تعود بداية الواقعة إلى تقدم مواطن ببلاغ إلى مركز شرطة غوط الشعال، بتعرضه إلى سطو مسلح من مجهولين، إذ اعترضوا طريقه وهو يقود سيارة الشركة التي يعمل بها، واستولوا عليها والبضاعة التي بها، إضافة إلى مبلغ 43 ألف دينار للشركة أيضا، وفق بيان مديرية أمن طرابلس، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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واتضح بالتحقيق مع المتهم أنه اختلق القصة كلها، بهدف الاستيلاء على الممتلكات سالفة الذكر، واعترف على مكان إخفاء البضاعة، وهي كمية من حليب الأطفال، وقد أخذت الإجراءات القانونية معه، وأحيل إلى النيابة العامة.