ميناء بنغازي يستقبل سفينة على متنها أغذية ومستلزمات طبية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 يوليو 2019, 10:20 صباحا
سفينة الحاويات «أماندا أف» ترسو على أحد أرصفة ميناء بنغازي، 18 يوليو 2019، (ميناء بنغازي)

استقبل ميناء بنغازي البحري، اليوم الإثنين، سفينة نقل الحاويات «كنت شيب إيكو»، الوكيل الملاحي لشركة البحر المتوسط للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 270 حاوية.

واحتوت السفينة على بضائع «شاي، و57 ألف علبة عصير، ومكيفات، وبذور دلاع، وأشرطة لاصقة»، إضافة إلى مستلزمات طبية ومعدات للاتصالات وملابس ومواد بناء، وفق بيان الميناء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وضمت الحاويات أيضا شاشات تلفاز، وأجهزة رسيفر، وأرفف، وأوراقا، وأسطوانات غاز مسال، ومضخات مياه، ومواد خاصة بالنفط، و330 سيارة مستعملة، ودراجتين بخاريتين.

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