«بلدي الكفرة» يستعرض مشروعات عاجلة بـ20 مليون دينار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 يوليو 2019, 09:29 صباحا
اجتماع للمجلس البلدي الكفرة، 28 يوليو 2019، (بلدية الكفرة)

استعرض المجلس البلدي الكفرة أبرز المشروعات العاجلة التي وافقت عليها الحكومة الموقتة بتكلفة 20 مليون دولار.

وبحث المجلس، خلال اجتماع مع القطاعات التنفيذية في البلدية، نتائج لقاءات وفد الكفرة مع رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني، وعدد من الوزارات والهيئات العامة، وفق بيان على صفحة المجلس بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

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وأكد المجتمعون أهمية تواصل كافة القطاعات مع الجهات السيادية التابعة لها، للمطالبة بحقوق الكفرة في شتى المجالات.

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