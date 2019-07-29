بريطانيا تدين استهداف المستشفى الميداني جنوب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 يوليو 2019, 08:56 صباحا
أحد المصابين في قصف المستشفى الميداني جنوب طرابلس، 27 يوليو 2019، (صحة الوفاق)

أدانت السفارة البريطانية في ليبيا، «استهداف المستشفى الميداني جنوب طرابلس»، الذي وقع مساء السبت الماضي.

وقالت السفارة، «المدنيون بمن فيهم الأطباء وعمال الإغاثة والمؤسسات المدنية والمستشفيات والمدارس ليست هدفًا»، وفق بيان على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الأحد.

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ودعت السفارة إلى «وقف التصعيد العسكري على الفور لتجنُب وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح في ليبيا».

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، في بيان، تعرض المستشفى الميداني بطريق المطار في طرابلس إلى القصف، ما أسفر عن مقتل خمسة من العناصر الطبية به.

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