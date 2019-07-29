ارتفاع أسعار أسطوانات الغاز في طبرق.. ومصدر: نقص الإنتاج سبب الأزمة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 29 يوليو 2019, 01:41 صباحا
أحد مستودعات الغاز بطبرق. (الإنترنت)

ارتفع سعر أسطوانة الغاز بطبرق، اليوم الأحد، إلى 40 دينار بالسوق السوداء بسبب نقص الإنتاج بمستودع الغاز بطبرق.

وقال مصدر مطلع من مستودع الغاز بطبرق لـ«بوابة الوسط»، أن ضعف إنتاج المستودع هذه الأيام يعود لعدم وجود مادة الخام المصنعة لغاز الطهي والمستخدمة بمستودع الغاز بطبرق.

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وأضاف المصدر أن المجلس التسييري لبلدية طبرق تواصل مع إدارة المستودع لمحاولة توفير المادة من رأس المنقار بمدينة بنغازي لسد العجز بطبرق وما جاورها لأن الاستهلاك اليومي للغاز كبير للغاية.

وتابع المصدر أن «تجار السوق السوداء باعوا أسطوانات الغاز صباح الأحد داخل مدينة طبرق بـ40 دينارًا بدلا من 3 دينارات»، مطالبا جهاز الحرس البلدي طبرق بضرورة التحرك ومعاقبة هؤلاء التجار ومحاسبتهم.

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