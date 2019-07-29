غسان سلامة يبحث مع حفتر العودة إلى «السلم والحوار»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 يوليو 2019, 12:23 صباحا
غسان سلامة والمشير حفتر. (الإنترنت - أرشيفية)

التقى الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة، بالمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، في الرجمة، حسب ما ذكرت البعثة الأممية في ليبيا عبر «فيسبوك». 

وذكرت البعثة أن «الجانبين تباحثا في الأوضاع الراهنة في ليبيا وكيفية العودة إلى حالة من السلم والحوار»، لافتة إلى أن «سلامة نبه من مخاطر تصعيد الاقتتال وتزايد التدخلات الخارجية».

من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي بمقره في نيويورك غدا الإثنين، جلسة لمناقشة تطورات الوضع في ليبيا، كما سيشهد المجلس جلسة مشاورات مغلقة لمندوبي الدولي الأعضاء، قبل الاستماع إلى إحاطة كل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ولجنة العقوبات التابعة للمجلس حول الوضع في ليبيا.

اقرأ أيضًا.. جلسة جديدة وإحاطة من سلامة بمجلس الأمن الإثنين

وأمس السبت التقى رئيس البعثة الأممية غسان سلامة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج على هامش مراسم العزاء برحيل الرئيس التونسي.

ولا تزال المعارك دائرة جنوب العاصمة طرابلس بين القوات التابعة للقيادة العامة وقوات حكومة الوفاق منذ اندلاعها في الرابع من أبريل الماضي، وأدت لسقوط 1093 قتيلًا وإصابة 5,762 بجروح بينهم مدنيون، فيما تخطى عدد النازحين 100 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليفربول يعلن تعاقده مع أصغر لاعب في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
عبد المعز الزناد يهزم خصمه الإيطالي بالنقاط
رياضة محلية
محطات في تاريخ المغرب منذ اعتلاء محمد السادس العرش
عربى
ليلة الأبطال.. الملاكم الليبي فتحي بربيش يفوز بالقاضية على منافسه البريطاني
رياضة محلية
«إنستغرام» تلغي علامات الإعجاب
علوم وتكنولوجيا
الحبري: الصرف الصحي أتلف العملات بفرع «المركزي» في بنغازي
ليبيا
3 طفلات يصارعن الموت.. صورة توثق معاناة السكان المحليين بعد الغارات على أدلب
عربى
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل عبدالسلام المسماري
ثقافة وفن
النصر والاتحاد في مهمة أفريقية استثنائية
رياضة محلية
خطأ طبي قد يكون وراء وفاة نيل أرمسترونغ
منوعات
بالصور: تشييع جنازة فاروق الفيشاوي من مسجد مصطفى محمود
ثقافة وفن
صندوق النقد الدولي يصرف لمصر شريحة بقيمة ملياري دولار
اقتصاد
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الاستحمام قبل النوم يقاوم الأرق