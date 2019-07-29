غسان سلامة يبحث مع حفتر العودة إلى «السلم والحوار»

غسان سلامة والمشير حفتر. (الإنترنت - أرشيفية)

التقى الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة، بالمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، في الرجمة، حسب ما ذكرت البعثة الأممية في ليبيا عبر «فيسبوك».

وذكرت البعثة أن «الجانبين تباحثا في الأوضاع الراهنة في ليبيا وكيفية العودة إلى حالة من السلم والحوار»، لافتة إلى أن «سلامة نبه من مخاطر تصعيد الاقتتال وتزايد التدخلات الخارجية».

من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي بمقره في نيويورك غدا الإثنين، جلسة لمناقشة تطورات الوضع في ليبيا، كما سيشهد المجلس جلسة مشاورات مغلقة لمندوبي الدولي الأعضاء، قبل الاستماع إلى إحاطة كل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ولجنة العقوبات التابعة للمجلس حول الوضع في ليبيا.

اقرأ أيضًا.. جلسة جديدة وإحاطة من سلامة بمجلس الأمن الإثنين

وأمس السبت التقى رئيس البعثة الأممية غسان سلامة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج على هامش مراسم العزاء برحيل الرئيس التونسي.

ولا تزال المعارك دائرة جنوب العاصمة طرابلس بين القوات التابعة للقيادة العامة وقوات حكومة الوفاق منذ اندلاعها في الرابع من أبريل الماضي، وأدت لسقوط 1093 قتيلًا وإصابة 5,762 بجروح بينهم مدنيون، فيما تخطى عدد النازحين 100 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.