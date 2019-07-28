مدير أمن «سلوق» يفتتح مركز شرطة الرقطة

جانب من افتتاح مركز شرطة الرقطة. (الإنترنت)

افتتح مدير أمن سلوق-قمينس، العقيد سعد العكوكي، الأحد، مركز شرطة الرقطة الواقع في نطاق المديرية، بتعليمات من وزير الداخلية بالحكومة الليبية الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف، بحضور عددًا من الضباط والمهتمين بالشأن العام.

وقال مسؤول مكتب الإعلام الأمني بالمديرية مساعد ضابط سالم الفرجاني في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن جرى تفعيل وترقية نقطة أمن الرقطة إلى مركز شرطة وتكفلت مديرية أمن سلوق- قمينس بنقل عددًا من عناصر الأمن لمباشرة أعمالهم والواجبات المنوطة بهم وضبط وحفظ أمن المنطقة.

وأوضح أن مبنى المركز غير جاهز كليًا ويحتاج إلى أعمال الصيانة والترميم، مشيرًا إلى أنهم تلقوا وعودًا بصيانته من قبل الجهات المختصة، وتم تأثيثه ودعمه بالعديد من الآليات وأعضاء الأمن لتسيير العمل في الوقت الحاضر.

وأضاف الفرجاني أن أعضاء وعناصر الأمن في نطاق مديرية أمن سلوق- قمينس يبذلون جهودًا كبيرة وينشرون دوريات على الطريق الساحلي الغربي والجنوبي الغربي لمدينة بنغازي لضبط وحفظ أمن المنطقة.

جانب من افتتاح مركز شرطة الرقطة. (الإنترنت)

جانب من افتتاح مركز شرطة الرقطة. (الإنترنت)

جانب من افتتاح مركز شرطة الرقطة. (الإنترنت)

جانب من افتتاح مركز شرطة الرقطة. (الإنترنت)