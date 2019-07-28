جلسة جديدة وإحاطة من سلامة بمجلس الأمن الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 يوليو 2019, 09:56 مساء
اجتماع سابق لمجلس الأمن. (أرشيفية: الإنترنت)

من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي بمقره في نيويورك غدا الإثنين، جلسة لمناقشة تطورات الوضع في ليبيا، كما سيشهد المجلس جلسة مشاورات مغلقة لمندوبي الدولي الأعضاء، قبل الاستماع إلى إحاطة كل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ولجنة العقوبات التابعة للمجلس حول الوضع في ليبيا.

وأمس السبت التقى رئيس البعثة الأممية غسان سلامة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج على هامش مراسم العزاء برحيل الرئيس التونسي.

وقالت البعثة الأممية إن اللقاء تناول آخر التطورات في ليبيا والسبل الآيلة لوقف التصعيد العسكري وإعادة إحياء العملية السياسية. وشدد خلاله سلامة على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني الذي يحرم استهداف المدنيين والمرافق المدنية والصحية.

اقرأ أيضا: السراج وسلامة يتشاوران حول جلسة ليبيا بمجلس الأمن بعد غد الإثنين

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن لقاء السراج وسلامة تطرق للمشاورات التي تجرى استعدادا لعقد مجلس الأمن الدولي جلسة جديدة حول الأوضاع في ليبيا غدا الإثنين.

وخلال الأيام الماضية أجرى المبعوث الأممي لقاءات عديدة داخل وخارج ليبيا، لحشد الدعم من أجل وقف التصعيد العسكري وإعادة إحياء العملية السياسية التي تعطلت جراء اندلاع الحرب في العاصمة طرابلس من الرابع من أبريل الماضي.

اقرأ أيضا: سفارة فرنسا في ليبيا: لقاء السراج وماكرون بحث الدعوة لاتفاق سياسي تحت إشراف أممي

وأمس السبت، قالت السفارة الفرنسية لدى ليبيا، إن لقاء الرئيس إيمانويل ماكرون، والسراج، الذي جرى على هامش مراسم العزاء برحيل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، أمس السبت، بحث الدعوة لاتفاق سياسي تحت إشراف الأمم المتحدة، والدعوة لوقف التصعيد العسكري ووقف الأعمال العدائية، والحشد لمكافحة الإرهاب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليفربول يعلن تعاقده مع أصغر لاعب في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
عبد المعز الزناد يهزم خصمه الإيطالي بالنقاط
رياضة محلية
محطات في تاريخ المغرب منذ اعتلاء محمد السادس العرش
عربى
ليلة الأبطال.. الملاكم الليبي فتحي بربيش يفوز بالقاضية على منافسه البريطاني
رياضة محلية
«إنستغرام» تلغي علامات الإعجاب
علوم وتكنولوجيا
الحبري: الصرف الصحي أتلف العملات بفرع «المركزي» في بنغازي
ليبيا
3 طفلات يصارعن الموت.. صورة توثق معاناة السكان المحليين بعد الغارات على أدلب
عربى
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل عبدالسلام المسماري
ثقافة وفن
النصر والاتحاد في مهمة أفريقية استثنائية
رياضة محلية
خطأ طبي قد يكون وراء وفاة نيل أرمسترونغ
منوعات
بالصور: تشييع جنازة فاروق الفيشاوي من مسجد مصطفى محمود
ثقافة وفن
صندوق النقد الدولي يصرف لمصر شريحة بقيمة ملياري دولار
اقتصاد
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الاستحمام قبل النوم يقاوم الأرق