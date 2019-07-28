إصابة أربعة أفراد من أسرة واحدة جراء انقلاب سيارتهم شرق منطقة البريقة

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأحد 28 يوليو 2019, 09:53 مساء
السيارة في موقع الحادث شرق مرسى البريقة. (الإنترنت)

تعرض أربعة أفراد من أسرة واحدة لإصابات «بليغة وخطيرة» جراء انقلاب سيارتهم التي كانوا يستقلونها بالطريق العام على بعد 20 كلم شرق منطقة مرسى البريقة، بحسب ما أعلنه رئيس قسم المرور والتراخيص بالبريقة الرائد صالحين المقريف.

وقال الرائد صالحين المقريف لـ«بوابة الوسط» إن السيارة التي انقلبت نوع «مرسيدس» كان يقودها المواطن سعيد جاب الله موسى العوامي (40 عامًا) وبرفقته زوجته وأطفاله فدوى سعيد جاب الله (8 أعوام) ورجعة سعيد جاب الله (12 عامًا).

وأوضح المقريف أن الحادث نتج عنه «إصابات بليغة وخطيرة تعرض لها سائق السيارة ومن كان برفقته على متنها»، مشيرًا إلى أنهم نقلوا إلى مستشفي البريقة العام لتلقي الإسعافات الأولية قبل تحويلهم إلى مستسفى الشهيد إمحمد المقريف أجدابيا التعليمي المركزي الذي قام بتحويلهم إلى مستشفى الجلاء للحوادث بمدينة بنغازي.

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