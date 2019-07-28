تذبذب وانقطاع الاتصالات والإنترنت ببنغازي نتيجة قطع كابل للآلياف البصرية

تعاني غالبية مناطق وأحياء مدينة بنغازي من تذبذب في خدمات الاتصالات والإنترنت وانقطاعها في مناطق أخرى نتيجة انقطاع كابل الآلياف البصرية الرئيسي في شارع فينيسيا التابع لشركة «هاتف ليبيا».

وقال مسؤول قسم الإعلام بشركة «المدار الجديد» للاتصالات، محمد الزواوي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن مواطنا كان يقوم بأعمال نظافة قطع الكابل رغم وجود التحذيرات ما تسبب في انقطاع الاتصالات عن شركتي «المدار الجديد» و«ليبيانا» وخدمات الإنترنت في عدة مناطق، وتذبذبها في أخرى.

وأوضح الزواوي، أن مهندسي وفنيي شركة «هاتف ليبيا» يعملون على إصلاح العطل حاليًا حتى تعود الخدمات من جديد خلال ساعات بحسب الفرق الفنية.

وتعاني شركات الاتصالات من الأعمال العشوائية التي يقوم بها بعض المواطنين وشركات المقاولات والحفر، التي تقوم بأعمال حفر عشوائي دون الرجوع إلى الجهات المختصة في مختلف مدن ومناطق ليبيا، مما يتسبب في انقطاع خدمات الاتصالات.