تذبذب وانقطاع الاتصالات والإنترنت ببنغازي نتيجة قطع كابل للآلياف البصرية

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأحد 28 يوليو 2019, 06:30 مساء

تعاني غالبية مناطق وأحياء مدينة بنغازي من تذبذب في خدمات الاتصالات والإنترنت وانقطاعها في مناطق أخرى نتيجة انقطاع كابل الآلياف البصرية الرئيسي في شارع فينيسيا التابع لشركة «هاتف ليبيا».

وقال مسؤول قسم الإعلام بشركة «المدار الجديد» للاتصالات، محمد الزواوي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن مواطنا كان يقوم بأعمال نظافة قطع الكابل رغم وجود التحذيرات ما تسبب في انقطاع الاتصالات عن شركتي «المدار الجديد» و«ليبيانا» وخدمات الإنترنت في عدة مناطق، وتذبذبها في أخرى.

وأوضح الزواوي، أن مهندسي وفنيي شركة «هاتف ليبيا» يعملون على إصلاح العطل حاليًا حتى تعود الخدمات من جديد خلال ساعات بحسب الفرق الفنية.

وتعاني شركات الاتصالات من الأعمال العشوائية التي يقوم بها بعض المواطنين وشركات المقاولات والحفر، التي تقوم بأعمال حفر عشوائي دون الرجوع إلى الجهات المختصة في مختلف مدن ومناطق ليبيا، مما يتسبب في انقطاع خدمات الاتصالات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عبد المعز الزناد يهزم خصمه الإيطالي بالنقاط
رياضة محلية
محطات في تاريخ المغرب منذ اعتلاء محمد السادس العرش
عربى
ليلة الأبطال.. الملاكم الليبي فتحي بربيش يفوز بالقاضية على منافسه البريطاني
رياضة محلية
«إنستغرام» تلغي علامات الإعجاب
علوم وتكنولوجيا
الحبري: الصرف الصحي أتلف العملات بفرع «المركزي» في بنغازي
ليبيا
3 طفلات يصارعن الموت.. صورة توثق معاناة السكان المحليين بعد الغارات على أدلب
عربى
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل عبدالسلام المسماري
ثقافة وفن
النصر والاتحاد في مهمة أفريقية استثنائية
رياضة محلية
خطأ طبي قد يكون وراء وفاة نيل أرمسترونغ
منوعات
بالصور: تشييع جنازة فاروق الفيشاوي من مسجد مصطفى محمود
ثقافة وفن
صندوق النقد الدولي يصرف لمصر شريحة بقيمة ملياري دولار
اقتصاد
حسونة الليبي يخطف أضواء بطولة العالم للسباحة برقم جديد
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علامات وجود الحصى في الكلى