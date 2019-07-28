افتتاح المركز الصحى سكرة بسرت بعد الصيانة والتجديد

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 28 يوليو 2019, 04:01 مساء

افتتح المجلس البلدي سرت، اليوم الأحد، المركز الصحى سكرة الواقع (شرق سرت 60 كم) مجددًا، بعد فترة إغلاق للصيانة.

وقال الناطق الرسمى للمجلس البلدى سرت محمد الإميل في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن المرفق الصحى سكرة افتتح من جديد بعد توقفه وصيانته بالكامل من قبل المنظمة الدولية للإغاثة برعاية بلدية سرت.

وأضاف الإميل أن المركز يضم كافة العيادات الطبية ومختبرا للتحاليل وعيادة للاسنان. وأشار في الوقت نفسه إلى أن مشاريع التحديث والتطوير والصيانة تتواصل في عدد من المراكز الصحية التابعة لإدارة الخدمات الصحية سرت، ومن ضمن المشاريع صيانة وحدة الرعاية الصحيه سكرة الواقعة شرق مدينة سرت بـ 6 كم.

وأوضح الناطق الرسمى للمجلس البلدى سرت أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة التي نفذتها منظمة الإغاثة الدولية IRC، وتسليم الوحدة الصحية لمكتب المشروعات بالخدمات الصحية سرت على أن يبدأ العمل بالوحدة من اليوم.

وتعد صيانة المراكز والوحدات الصحية أمرا بالغ الأهمية لخلق ظروف ملائمة لخدمة المواطن.

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