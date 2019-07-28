بدء التطعيم بثمانية مراكز صحية في بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 يوليو 2019, 03:42 مساء
من أعمال التطعيم في أحد المراكز الصحية. (أرشيفية: بوابة الوسط)

بدأت ثمانية مراكز تطعيم بمدينة بني وليد صباح اليوم الأحد استقبال الأطفال من سكان المدينة والنازحين من خارجها لتلقي التطعيمات.

وطالب المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد في بيان، بضرورة زيادة حصة بني وليد من الجرعات التطعيمية للأطفال مراعاة للعدد الكبير من النازحيين المتواجدين بالمدينة.

وناشد المواطنين بضرورة الالتزام بالجدول المعد من قبل مكتب الخدمات الصحية بني وليد لأيام وتوقيت والفئات العمرية للتطعيم لتفادي الازدحام.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مكتب الرعاية الصحية الأولية مصراتة بدء توزيع التطعيمات التي تسلمها مؤخرا من جهاز الإمداد الطبي. وأوضح أن توزيع التطعيمات على المرافق الصحية بالبلدية يستمر على مدى يومين، على أن يستأنف عمل وحدات التطعيم خلال ساعات الدوام الرسمي يوم الثلاثاء.
 

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