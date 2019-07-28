الحكومة الموقتة تبحث إنشاء مركز لعلاج التوحد

الثني خلال استقباله وزيرة الشؤون الاجتماعية. (بوابة الوسط)

ناقش رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني احتياجات فئة مرضى التوحد، وإمكانية انشاء مراكز لعلاج مرضى التوحد، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة.

جاء ذلك خلال اجتماع مع وزيرة الشؤون الاجتماعية بالحكومة الموقتة د.فتحية علي حامد و بحضور اخصائي مرض التوحد الدكتور فتحي الدايخ. وبحث الاجتماع احتياجات فئة مرضى التوحد و كيفية توفيرها و تسيير الأمور لهم.

وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، السبت، استكمالها قريبًا «مشروع إنشاء أول مركز في ليبيا متخصص في علاج وتأهيل أطفال التوحد، يهتم بتوفير الخدمات التشخيصية والتأهيلية والعلاجية لأطفال التوحد».

