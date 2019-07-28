تشييع جثامين ضحايا قصف المستشفى الميداني (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 يوليو 2019, 02:52 مساء
من مراسم تشييع ضحايا قصف المستشفي الميداني. (مركز الطب الميداني والدعم)

أعلن مركز الطب الميداني والدعم، اليوم الأحد، تشييع جنازة ضحايا القصف الجوي الذي تعرض له المستشفى الميداني بطريق المطار بطرابلس أمس.

ودانت وزارة الصحة في بيان، ليل السبت، القصف الذي تعرض له المستشفى، معتبرة أن «الاستهداف المتكرر لكوادره وتجهيزاته ونقاط عمله، خالٍ من أي حجة..».

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ونشر جهاز الطب العسكري بالمنطقة الغربية، في وقت سابق اليوم، صورًا لآثار الدمار الذي خلفه قصف جوي تعرض له المستشفى الميداني بطريق المطار بطرابلس.

وأعلن الجهاز، في تدوينة أخرى على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أسماء 4 من ضحايا القصف وهم د. فتحي بالقايد، د.أوس نصرات، د.إبراهيم بن صالح، والمسعف محمد صلاح.
 

صلاة الجنازة على أرواح ضحايا قصف المستشفي الميداني. (مركز الطب والدعم الميداني)
من مراسم تشييع ضحايا قصف المستشفي الميداني. (مركز الطب الميداني والدعم)
من مراسم تشييع ضحايا قصف المستشفي الميداني. (مركز الطب الميداني والدعم)
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