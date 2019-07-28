الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة على الساحل

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، تأثر مناطق شمال غرب البلاد اعتبارا من ظهر اليوم بامتداد لمرتفع جوي ينتج منه انخفاض تدريجي وملحوظ في درجات الحرارة على الساحل الممتد من رأس إجدير حتى مصراتة، ويشمل هذا بقية المناطق من يوم الغد.

وتسجل الحرارة القصوى اليوم بين 32 و37 درجة مئوية على المنطقة من رأس إجدير حتى الزاوية، وبين 39 و45 درجة مئوية على المنطقة الممتدة من طرابلس إلى سرت، وتشمل مناطق الدواخل، وفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز.

ويبقى الطقس مستقرا على مناطق الشمال الشرقي، وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على الساحل الشرقي بين 30 و35 درجة مئوية، وتسجل على مناطق الجنوب بين 39 و45 درجة مئوية.

