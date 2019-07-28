الناظوري: توثيق مخالفات المؤسسات العسكرية والأمنية

الناظوري خلال اجتماع مع وزير الداخلية بالحكومة الموقتة ومدير أمن بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)

أكد رئيس أركان الجيش التابع للقيادة العامة، الفريق عبدالرازق الناظوري، ضرورة توثيق المخالفات الواقعة من قبل أي من المؤسسات العسكرية أو الأمنية وإحالتها وفق التسلسل المتبع لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص .

وأشار خلال اجتماع مع وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ومدير أمن بنغازي العميد عادل عبد العزيز، صباح السبت، إلى ضرورة إعداد البرامج والخطط اللازمة للحد من الخروقات الأمنية، بل والقضاء عليها في مهدها، وفق الصفحة الرسمية لمديرية أمن بنغازي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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توجيهات رئيس الأركان شملت العمل على حصر الجناة وأرباب السوابق، وتنفيذ أوامر الضبط والإحضار الصادرة عن النيابة العامة، وذلك على وجه السرعة وبكل حزم وقوة، وألا يقتصر العمل الأمني على مناطق وشوارع بعينها، إنما يجب أن يمتد إلى كافة مناطق وشوارع المدينة دون استثناء

واعتبر الناظوري أن المركبة غير المسجلة تشكل مشروع جريمة، داعيًا الجهات المختصة إلى ضرورة «القضاء على هذه الظاهرة بالبدء في حملات مرورية تستهدف السيارات غير المسجلة». وأكد ضرورة تنظيم العمل بالبوابات الإلكترونية بطريق التمركز الأمني المشترك الذي يشمل أكثر من جهة مختصة حددها سيادته على سبيل الحصر.