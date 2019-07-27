6 قرارات في اجتماع لجنة متابعة أزمة انقطاع الكهرباء في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 يوليو 2019, 09:14 مساء
جانب من اجتماع لجنة متابعة أزمة انقطاع الكهرباء. (مجلس النواب في طرابلس)

عقدت لجنة متابعة أزمة انقطاع الكهرباء المتكرر في مجلس النواب طرابلس، اجتماعًا مع مسؤولي شركة الكهرباء وديوان المحاسبة بمقر ديوان المحاسبة أمس الأول الخميس، لوضع حلول عاجلة لأزمة الكهرباء والحد منها.

وانتهى المجتمعون إلى تشكيل لجنة لمتابعة الوضع الأمني في الجنوب لتأمين محطة أوباري، وتأمين 3 ملايين لتر وقود خفيف، ومتابعة المذكرة المحالة من الشركة العامة للكهرباء لتوفير بعض المخصصات المالية لتنفيذ أعمال الشركة.

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كما اتفق المجتمعون على توفير مبلغ مالي والعمل على توفير وضع أمني مناسب لتمكين الشركات التابعة للكهرباء من القيام بعملها، خاصة الأعمال الميدانية، وحل الإشكالية الخاصة بمحطة الخليج إما بالتفاوض مع المقاول التابع للشركة الكورية والبدء في إجراء أعمال الصيانة على الوحدة الثانية مع مقاولين آخرين.

كما انتهى الاجتماع الذي غاب عنه ممثلا وزارتي التخطيط والمالية إلى التواصل مع الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة؛ للبحث عن بدائل أخرى للكهرباء.

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