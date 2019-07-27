سفارة فرنسا في ليبيا: لقاء السراج وماكرون بحث الدعوة لاتفاق سياسي تحت إشراف أممي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 يوليو 2019, 07:33 مساء
السراج خلال لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. (حكومة الوفاق عبر فيسبوك)

ذكرت السفارة الفرنسية في ليبيا، أن لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج، بحث الدعوة لاتفاق سياسي تحت إشراف الأمم المتحدة. 

وكتبت السفارة، في تغريدة عبر حسابها بموقع «تويتر»، «مقابلة بين رئيس الجمهورية (ماكرون) ورئيس الوزراء (السراج) تدعو إلى وقف التصعيد العسكري ووقف الأعمال العدائية، وتدعو إلى إتفاق سياسي تحت إشراف الأمم المتحدة والحشد لمكافحة الإرهاب».

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والتقى السراج، اليوم السبت، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش مشاركتهما في تشييع جنازة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.

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