السراج وسلامة يتشاوران حول جلسة ليبيا بمجلس الأمن بعد غد الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 يوليو 2019, 06:28 مساء
السراج وسلامة خلال لقائهما في تونس. (صفحة حكومة الوفاق عبر فيسبوك)

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، السبت، بمقر إقامته بالعاصمة التونسية رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على هامش مشاركته في تشييع جنازة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

وذكرت حكومة الوفاق في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع فيسبوك، أن «الاجتماع تناول جهود البعثة الأممية لوقف العدوان على طرابلس واستئناف العملية السياسية».

وأضاف البيان أن «السراج جدد تأكيده أن استئناف العملية السياسية مرهون بانسحاب القوات المعتدية وعودتها من حيث أتت، مجددا التأكيد على ضرورة وجود قواعد جديدة لهذه العملية تأخذ في الاعتبار المعطيات التي أفرزها العدوان».

ولفت البيان أن «غسان سلامة جدد تأكيده على أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية وأنه لا بديل عن الحل السياسي، كما جدد إدانة الأمم المتحدة لكافة الهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية التي تشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان».

وأشار البيان إلى أن «الاجتماع تطرق للمشاورات التي تجرى استعدادا لعقد مجلس الأمن الدولي جلسة جديدة حول الأوضاع في ليبيا الاثنين المقبل».

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