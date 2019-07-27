إنقاذ 89 مهاجرًا غير شرعي شمال القره بوللي

مهاجرون في عرض البحر جرى انقاذهم في عملية سابقة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت القوات البحرية، اليوم السبت، أن دورية تابعة للقطاع الأوسط بجهاز حرس السواحل تمكنت من إنقاذ 89 مهاجرًا غير شرعي في عرض البحر على بعد نحو 27 ميلًا شمال القره بوللي.

وأوضح مكتب الإعلام والثقافة البحرية عبر صفحته على «فيسبوك» أن علملية الإنقاذ جرت، أمس الجمعة، وأن المهاجرين الذين جرى إنقاذهم «كلهم رجال كانوا على متن قارب مطاطي».

وأشار مكتب الإعلام والثقافة البحرية إلى أن عملية الإنقاذ نفذها الزورق «أوباري»، فور ورود بلاغ بالخصوص للقوات البحرية.

وأكد أن المهاجرين نقلوا «نحو الساعة 15:30 إلى نقطة الحميدية لحرس السواحل، حيث تم إنزالهم على مراحل عبر مركب خشبي قبالة النقطة ومن ثم إنزالهم على شاطئ النقطة لعدم وجود أرصفة مجهزة لتراكي الزوارق أو أي قطع بحرية في نقطة الحميدية، وذلك لتعذر عملية إنزالهم في نقطة الإنزال بقاعدة طرابلس البحرية لأسباب إدارية بحتة».