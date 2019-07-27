السوق الموازية: اليورو يرتفع ولا تغيير للاسترليني والدولار أمام الدينار

افتتحت العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية تعاملات الأسبوع دون تغيير في سعر صرف كل من العملتين الأميركية والبريطانية، في حين زادت العملة الأوروبية بشكل طفيف اليوم السبت، مقارنة بما كانت عليه أول من أمس.

فقد سجل سعر صرف الدولار 4.55 دينار والجنيه الاسترليني 5.63 دينار دون تغيير عما سجلته في ختام الأسبوع الماضي. في حين ارتفع سعر صرف اليورو إلى 5.03 دينار مقابل 5.02 دينار.

ولم تشهد العملتان التركية والتونسية تغيرا يذكر، إذ استقرت الليرة عند 0.80 دينار، والدينار التونسي عند 1.58 دينار ليبي.