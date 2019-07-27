السراج يشارك في تأبين جنازة الرئيس التونسي

صورة مثبتة من البث الحي لجنازة الرئيس التونسي الراحل الباجي السبسي، 27 يوليو 2019. (قناة الوطنية التونسية)

شارك رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، في مراسم تأبين جنازة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، التي بدأت ظهر اليوم السبت.

وبدأت مراسم تشييع الجنازة بنقل جثمان الراحل من منزله إلى قصر قرطاج، وحمل الجثمان على أكتاف ثلة من ضباط الجيش الوطني، حاملين الأوسمة التي تقلدها الفقيد، بحضور رئيس الجمهورية التونسي الموقت محمد الناصر، وبصحبته رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

تم وضع جثمان الراحل، متصدرا القاعة بقصر قرطاج، حيث أديت تحية الشرف العسكري، وبدأ التأبين بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة رئيس الجمهورية الموقت، وكلمات عدد من القادة المشاركين.