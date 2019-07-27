السراج يشارك في تأبين جنازة الرئيس التونسي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 يوليو 2019, 12:40 مساء
صورة مثبتة من البث الحي لجنازة الرئيس التونسي الراحل الباجي السبسي، 27 يوليو 2019. (قناة الوطنية التونسية)

شارك رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، في مراسم تأبين جنازة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، التي بدأت ظهر اليوم السبت.

وبدأت مراسم تشييع الجنازة بنقل جثمان الراحل من منزله إلى قصر قرطاج، وحمل الجثمان على أكتاف ثلة من ضباط الجيش الوطني، حاملين الأوسمة التي تقلدها الفقيد، بحضور رئيس الجمهورية التونسي الموقت محمد الناصر، وبصحبته رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

تم وضع جثمان الراحل، متصدرا القاعة بقصر قرطاج، حيث أديت تحية الشرف العسكري، وبدأ التأبين بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة رئيس الجمهورية الموقت، وكلمات عدد من القادة المشاركين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«إنستغرام» تلغي علامات الإعجاب
علوم وتكنولوجيا
3 طفلات يصارعن الموت.. صورة توثق معاناة السكان المحليين بعد الغارات على أدلب
عربى
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل عبدالسلام المسماري
ثقافة وفن
النصر والاتحاد في مهمة أفريقية استثنائية
رياضة محلية
خطأ طبي قد يكون وراء وفاة نيل أرمسترونغ
منوعات
بالصور: تشييع جنازة فاروق الفيشاوي من مسجد مصطفى محمود
ثقافة وفن
صندوق النقد الدولي يصرف لمصر شريحة بقيمة ملياري دولار
اقتصاد
حسونة الليبي يخطف أضواء بطولة العالم للسباحة برقم جديد
رياضة محلية
كاركاتير خيري - مبادرات حل الأزمة في ليبيا
كاريكاتير
شواهد التدخل الأجنبي تعمق حالة الاستقطاب الإقليمي والدولي حول ليبيا
ليبيا
الدفاع التونسية: قضية الطائرة الليبية وقائدها ستسوى وفق الاتفاقات الدولية
ليبيا
«إثنين دامٍ» من أيام حرب العاصمة: قتلى وجرحى ومزيد من التحشيد والوعيد
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رئيس وزراء بريطانيا: «بريكست» فرصة اقتصادية هائلة