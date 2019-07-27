الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غربا.. واستقرارها في الشرق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، تعرض مناطق غرب ليبيا إلى موجة حر، نتيجة امتداد منخفض جوي صحراوي، يتمركز جنوب شرق الجزائر، إذ تتراوح درجات الحرارة بين 37 و43 درجة مئوية، وتصل غدًا إلى 45 درجة.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم السبت، استقرار الأجواء على المناطق الشرقية، لتأثرها بمرتفع جوي، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى على المناطق الساحلية بين 29 و33 درجة، مع رطوبة عالية نسبيا.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة وتتحول تدريجيا بعد ظهر الغد إلى شمالية غربية فشمالية شرقية.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى، بين 37 و43 درجة مئوية، وتصل غدًا إلى 45 درجة مئوية على مصراتة وبعض مناطق الدواخل، وتسجل انخفاضا تدريجيا غدا على الساحل الممتد من رأس أجدير إلى طرابلس بداية من أقصى الساحل الغربي، ويشمل الانخفاض تدريجيا من مساء الأحد ويوم الإثنين أغلب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده

السماء صافية إلى قليلة السحب، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و33 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 35 و38 درجة مئوية على الدواخل، ثم تسجل ارتفاعا بسيطا غدا.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

السماء صافية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39 و44 درجة مئوية.