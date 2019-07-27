الحبري: الصرف الصحي أتلف العملات بفرع «المركزي» في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 يوليو 2019, 09:40 صباحا
محافظ المصرف المركزي في البيضاء، علي الحبري، (الإنترنت: أرشيفية)

قال محافظ المصرف المركزي في البيضاء، علي الحبري، إن مياه الصرف الصحي تسببت في إتلاف العملات المحلية والأجنبية في فرع المصرف بمدينة بنغازي.

وشرح الحبري، أن خزائن الفرع موجودة تحت الأرض، وخلال الاشتباكات التي شهدتها المدينة في وقت سابق، انقطعت الكهرباء، وتوقفت مضخات مياه الصرف الصحي عن العمل، ما أدى إلى غمرها لتلك الخزائن، وفق تصريحات نشرتها صفحة المصرف، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم السبت.

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وأكد أن تأثير هذه المياه سار إلى الآن، منوها بأن آخر تقرير تسلمه المصرف أظهر تلوث العملات ببكتيريا قد تسبب ضررا للعاملين، وأنهم ممنوعون من دخول الفرع، حتى تنظيفه تماما.

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