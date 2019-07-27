«صحة الوفاق» تستعد لاستكمال مشروع مركز تأهيل أطفال التوحد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 يوليو 2019, 08:31 صباحا
المركز الوطني لتشخيص وعلاج أطفال مرضى التوحد، (صحة الوفاق: أرشيفية)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم السبت، استكمالها قريبًا «مشروع إنشاء أول مركز في ليبيا متخصص في علاج وتأهيل أطفال التوحد، يهتم بتوفير الخدمات التشخيصية والتأهيلية والعلاجية لأطفال التوحد».

ويقدم المركز خدمات التدخل المبكر باستخدام أحدث الاختبارات التربوية بالاستعانة بفريق متعدد التخصصات، وخدمات تشخيصية عن طريق «اختبارات الذكاء، اختبارات سلوكية، مهارات الحياة اليومية والوظيفية ومهارات التخاطب» بما يساهم في تحسين سلوك ومهارات الأطفال ذوي اضطراب التوحد ويمكنهم من اكتساب مهارات الاستماع والفهم والمهارات الحركية، وفق بيان الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وسيتعامل المركز مع الحالات من سن الـ 4 حتى 12 سنة، بما يتناسب مع قدرات وخصائص كل حالة، فضلًا عن تقديمه خدمات تأهيلية وخدمات مساندة علاجية ووظيفية وعلاج طبيعي وسلوكي، من خلال فرق متخصصة تعمل على توعية أهالي الأطفال لتسهيل دمجهم اجتماعيا وأكاديميا.

وخلال العام الماضي، افتتحت عيادات كشف مبكر لحصر الحالات من مختلف مدن ومناطق ليبيا، وجرى إصدار بطاقات لها، وسيجري استقبال الحالات التي تم حصرها في المبنى الجديد فور الانتهاء من تنفيذ المشروع لتقديم الخدمات التأهيلية والعلاجية واستقبال حالات الإيواء.

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